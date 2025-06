Haddad não teve problema em rediscutir IOF e vamos apresentar nova proposta, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não teve problema em rediscutir o decreto que elevou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), acrescentando que uma nova proposta será discutida mais tarde em um almoço no Palácio da Alvorada.

"Em nenhum momento o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto", disse Lula em coletiva de imprensa, em Brasília.

"A apresentação do IOF foi o que eles pensaram naquele instante. Aí se aparece alguém com ideia melhor e ele topa discutir, vamos discutir", completou.

Ele ainda disse que poderia ter havido uma discussão sobre o decreto antes do anúncio, mas que não entende ter havido erro no processo, defendendo que o Ministério da Fazenda está fazendo um esforço para "dar tranquilidade" ao povo brasileiro.

Mais cedo, Haddad afirmou que se reunirá na tarde desta terça-feira com o presidente para apresentar medidas estruturais na área fiscal que classificou como soluções duradouras para as contas públicas.

O ministro afirmou que as medidas encontram respaldo dos comandos da Câmara dos Deputados e do Senado, ressaltando que a decisão sobre o tema deve ser levada a público "em algumas horas".

De acordo com o ministro, o pacote envolve ao menos uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e um projeto de lei "relativamente amplo", além de uma possível medida provisória para ajustar temas que precisam entrar em vigor imediatamente.

O governo anunciou no fim de maio as elevações no IOF sobre uma série de operações cambiais, de crédito e de previdência privada. A medida gerou forte reação política, foi parcialmente revertida, mas ainda enfrenta resistência, o que levou a equipe econômica a analisar ações alternativas.

(Por Lisandra Paraguassu)