Haddad diz que 'sofre bastante' no cargo, mas cita 'alegrias' ao pensar em soluções estruturais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que "sofre bastante" no cargo, mas encontra "alegrias" ao pensar em soluções estruturais para as contas públicas. "Eu sofro bastante, mas eu tenho essas alegrias de olhar uma brecha para encontrar soluções mais estruturadas. Para um cargo simples, no momento que o Brasil está vendendo. Não tem sido fácil para nenhum ministro da Fazenda. Mas eu gosto de olhar tudo, sobretudo se nós conseguimos chegar do outro lado da margem como um país mais organizado", afirmou o ministro em evento da revista piauí em Brasília nesta terça-feira, 3.

Haddad também disse que "nunca viu" um governo fazer ajustes nas contas públicas sem penalizar os mais pobres.

"Eu nunca vi um governo, e eu falo em nome da área econômica, eu nunca vi um governo se dispor a fazer um ajuste sem legalizar a população mais fragilizada. Isso não aconteceu no Brasil em períodos anteriores", afirmou o ministro.

Sobre a alternativa para a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) proposta pela Fazenda, o ministro disse que a condução pelos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) é a "melhor possível".

Ele disse que Motta e Alcolumbre abriram a agenda de discussão para outras alternativas que interessam ao País.