Governo holandês fica à beira do colapso após saída de partido da extrema-direita

Por Bart H. Meijer e Stephanie van den Berg

HAIA (Reuters) - O líder da extrema-direita holandesa, Geert Wilders, retirou seu partido PVV da coalizão de governo na terça-feira em meio a uma disputa sobre políticas de imigração mais rígidas, em um movimento que provavelmente levará a novas eleições.

Uma possível eleição antecipada ocorreria em um momento em que a extrema-direita está crescendo na Europa, com a irritação sobre a imigração e o custo de vida correndo o risco de corroer a unidade da Europa sobre como lidar com a Rússia e com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Wilders disse que seu partido estava se retirando porque os outros três parceiros da coalizão não estavam dispostos a apoiar suas ideias sobre asilo e imigração.

"Nenhuma assinatura em nossos planos de asilo. PVV deixa a coalizão", declarou Wilders em um post no X.

Wilders disse que havia informado ao primeiro-ministro Dick Schoof que todos os ministros de seu partido PVV deixariam o cargo. Schoof ainda não reagiu publicamente, mas espera-se que o faça após uma reunião de emergência do gabinete.

A medida surpreendente de Wilders põe fim a uma coalizão frágil que tem lutado para chegar a um consenso desde sua instalação em julho passado.

A perspectiva de uma nova eleição aumenta a incerteza política na Holanda.

Isso provavelmente atrasaria uma decisão sobre o aumento dos gastos com defesa para atender às novas metas da Otan e deixaria a Holanda com apenas um governo interino quando receber líderes mundiais para uma cúpula da Otan no final deste mês.