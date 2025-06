Futuros de Wall Street recuam com negociações comerciais em foco

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta terça-feira, com os investidores à espera de possíveis negociações entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais para obter mais clareza sobre a guerra tarifária que tem agitado os mercados há meses.

O governo do presidente Donald Trump quer que os países apresentem sua melhor oferta até quarta-feira, à medida que as autoridades buscam acelerar as negociações com vários parceiros antes da entrada em vigor de tarifas em cinco semanas, de acordo com um esboço de carta visto pela Reuters.

Trump e o líder chinês, Xi Jinping, devem conversar nesta semana, disse a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na segunda-feira, dias depois de Trump acusar a China de violar um acordo para reduzir tarifas e restrições comerciais.

Interrompendo a marcha das ações globais para máximas recordes, Trump disse na semana passada que planeja dobrar as tarifas sobre aço e alumínio importados para 50% a partir de quarta-feira.

Antes disso, um abrandamento da postura comercial de Trump permitiu uma recuperação dos ativos de risco em maio, com o S&P 500 e o Nasdaq registrando seus maiores ganhos percentuais mensais desde novembro de 2023.

O S&P 500 continua a menos de 4% de distância de sua máxima recorde atingida em fevereiro.

"O sentimento do mercado não consegue encontrar uma âncora, já que as políticas comerciais permanecem fluidas", disse Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revisou para baixo sua previsão de crescimento global, a 2,9%, em 2025, em comparação com os 3,1% esperados anteriormente, citando os efeitos da guerra comercial de Trump sobre a economia dos EUA.

O futuro do S&P 500 caía 0,39%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,31%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,41%.

A maioria das ações de megacaps caíam nas negociações pré-abertura. A Microsoft liderava as perdas com uma queda de quase 0,4%.

(Por Kanchana Chakravarty em Bengaluru)