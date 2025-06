Fed abole limitação a tamanho de ativos do Wells Fargo

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou que o Wells Fargo não está mais sujeito à restrição de crescimento de ativos imposta pela ação de execução do Conselho contra o banco em 2018. O Banco Central dos EUA determinou, na segunda-feira, que o Wells Fargo atendeu a todas as condições exigidas pela ação de execução de 2018 para a remoção da restrição de crescimento.

De acordo com a ação de execução de 2018, o banco foi obrigado a melhorar seu programa de governança e gestão de riscos e concluir uma revisão terceirizada dessa melhoria para que a restrição de crescimento fosse removida.

"A remoção da restrição de crescimento reflete o progresso substancial que o banco fez no tratamento de suas deficiências e o cumprimento das condições necessárias para a remoção da restrição de crescimento", disse o Fed em comunicado publicado nesta terça.

No after hours da Bolsa de Nova York, as ações do Wells Fargo subiam 2,6% perto das 17h23 (de Brasília), após ganho de 1,24% na sessão regular desta terça-feira.