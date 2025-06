Família de suspeito de atacar manifestantes pró-Israel nos EUA é presa

A família de Mohamed Sabry Soliman, cidadão egípcio acusado de atacar manifestantes pró-Israel no domingo, nos EUA, foi presa por agentes de imigração. As informações são da CNN Internacional.

O que aconteceu

Familiares estão detidos na cidade de Florence, no Colorado. O ataque ocorreu na cidade de Boulder, no mesmo estado. O homem tem uma esposa e cinco filhos, mas não ficou claro quantos deles foram detidos.

FBI investiga se a família sabia sobre ou auxiliou no ataque. Em depoimento, Soliman negou que mais alguém soubesse do crime. Ele também está detido.

Egípcio disse aos investigadores que queria "matar todos os sionistas". Ele contou, segundo a polícia, que adiou o ataque até que sua filha se formasse no ensino médio. Visto de turista do suspeito estava vencido, assim como a permissão de trabalho, informou o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA.

Soliman está sendo acusado de tentativa de homicídio, agressão e crime federal de ódio. Ele teria planejado o ataque por um ano e escolhido usar coquetéis molotov porque não podia comprar armas de fogo, já que não tem cidadania americana.

Doze pessoas ficaram feridas no ataque, sendo duas delas gravemente. O ataque ocorreu durante o evento "Run for Their Lives", um encontro semanal pacífico da comunidade judaica em apoio às pessoas sequestradas durante o ataque do grupo islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

*com informações da AFP e da Reuters