EUA fizeram pedidos "difíceis" ao Vietnã em negociações comerciais, dizem fontes

Por Francesco Guarascio e Phuong Nguyen

HANÓI (Reuters) - Os Estados Unidos enviaram ao Vietnã uma "longa" lista de solicitações "duras" em suas negociações tarifárias, incluindo exigências que poderiam forçar o país a reduzir sua dependência das importações de produtos industriais chineses, disseram à Reuters duas pessoas informadas sobre o assunto.

Washington quer que as fábricas sediadas no Vietnã reduzam o uso de materiais e componentes da China e está pedindo que o país controle com mais cuidado sua produção e suas cadeias de oferta, disse uma das pessoas com conhecimento das negociações, sem detalhar se metas quantitativas foram incluídas.

A lista faz parte de um "anexo" a um texto preparado pelos negociadores dos EUA, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

Uma delas, que teve acesso direto ao documento, disse que a lista foi enviada a Hanói no final de maio, após a conclusão de uma segunda rodada de negociações com Washington com o objetivo de evitar tarifas "recíprocas" de 46% sobre as importações do Vietnã.

As fontes não quiseram ser identificadas porque essas discussões não são públicas.

A Reuters informou na segunda-feira que o governo Trump quer que os países forneçam suas melhores ofertas em negociações comerciais até quarta-feira, citando a minuta de uma carta aos parceiros de negociação.

Não ficou claro quais países receberiam a carta, mas ela foi direcionada àqueles com negociações ativas que incluíam reuniões e trocas de documentos. Washington está envolvido em tais negociações com países como o Vietnã, a União Europeia, o Japão e a Índia.

As fontes descreveram as solicitações dos EUA ao Vietnã como "duras" e "difíceis". Não está claro como Hanói responderá às solicitações de Washington e se enviará sua própria proposta até quarta-feira.

O representante de Comércio dos EUA não respondeu a um pedido de comentário fora do horário comercial dos EUA.

O Ministério do Comércio do Vietnã não respondeu a um pedido de comentário.

Uma fonte informada sobre o assunto disse que se as solicitações dos EUA para reduzir efetivamente a dependência do Vietnã em relação à China forem atendidas, elas poderão representar um sério desafio para a economia do país do sudeste asiático. Seu amplo setor de manufatura, que produz bens de consumo, incluindo dispositivos da Apple e calçados da Nike, está intimamente integrado às cadeias de oferta de seu vizinho muito maior.

Isso também pode complicar a política de longa data do Vietnã de manter boas relações com a China, um grande investidor estrangeiro, mas também uma fonte de preocupações de segurança devido a reivindicações conflitantes no Mar do Sul da China.

O Vietnã quase triplicou suas exportações para os Estados Unidos desde o início da guerra comercial entre os EUA e a China em 2018, quando o primeiro governo Trump impôs tarifas abrangentes a Pequim, levando alguns fabricantes a transferir a produção para o sul.

Mas, à medida que as exportações para os EUA cresceram, o Vietnã também expandiu as importações da China, com seu influxo quase exatamente igualando o valor e as oscilações das exportações para os Estados Unidos ao longo dos anos, cada uma totalizando cerca de US$140 bilhões em 2024, mostram dados dos EUA e do Vietnã.

As autoridades dos EUA há muito tempo acusam o Vietnã de ser usado como um ponto de passagem para produtos chineses destinados aos Estados Unidos. Às vezes, de acordo com as alegações, os produtos tinham etiquetas "Feito no Vietnã", apesar de não terem recebido nenhum ou insuficiente valor agregado no país - permitindo que os exportadores chineses evitassem as altas taxas dos EUA sobre seus produtos.

(Reportagem adicional de Khanh Vu)