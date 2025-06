EUA acusam pesquisadores chineses de contrabandear potencial arma de agroterrorismo

Por Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - Promotores federais dos EUA acusaram dois cidadãos chineses de contrabandear um patógeno biológico perigoso, para pesquisa nos Estados Unidos, com potencial para ser usado como arma de terrorismo agrícola.

Nesta terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA identificou o patógeno como Fusarium graminearum, um fungo classificado na literatura científica como uma potencial arma de agroterrorismo. Em comunicado, o departamento afirmou que o fungo causa a "giberela" em algumas culturas e é responsável por bilhões de dólares em perdas econômicas globais a cada ano.

De acordo com uma denúncia criminal do FBI, Zunyong Liu, 34, um pesquisador atualmente na China, trouxe o fungo para os Estados Unidos enquanto visitava sua namorada, Yunqing Jian, 33, em julho de 2024.

De acordo com a denúncia, ele admitiu ter contrabandeado o fungo para poder realizar pesquisas sobre ele em um laboratório da Universidade de Michigan, onde sua namorada trabalhava.

A universidade não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

De acordo com a denúncia, uma análise das comunicações eletrônicas entre os dois indicou que eles discutiram o envio de materiais biológicos e pesquisas sendo feitas no laboratório antes da chegada de Liu.

Jian e Liu foram acusados na denúncia de conspiração, contrabando de mercadorias para os Estados Unidos, declarações falsas e fraude de visto.

Cheyvoryea Gibson, agente especial encarregada do Escritório de Campo do FBI em Detroit, disse que as ações da dupla "representavam uma ameaça iminente à segurança pública".

Jian deveria comparecer ao tribunal em Detroit, Michigan, nesta terça-feira. Um juiz nomeou um defensor público, que não pôde ser contatado imediatamente para comentar, para representá-la.

(Reportagem de Jasper Ward)