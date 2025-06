Entregas da Airbus caíram 4% em maio em relação ao ano anterior, dizem fontes

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Airbus entregou cerca de 51 aviões em maio, segundo fontes do setor, cerca de 4% a menos do que no mesmo mês do ano passado.

A contagem eleva as entregas até agora neste ano para cerca de 243 aeronaves, uma queda de 5% em relação aos primeiros cinco meses de 2024.

A Airbus não quis comentar antes de um boletim mensal de desempenho em 5 de junho.

A maior fabricante de aviões do mundo enfrenta uma pressão crescente das companhias aéreas em relação aos atrasos nas entregas, à medida que busca um aumento de 7% nas remessas anuais aos clientes, para 820 aeronaves.

As companhias aéreas, que realizam seu encontro anual em Nova Délhi nesta semana, criticaram fabricantes pelos problemas de fornecimento que persistem há vários anos desde a pandemia da Covid-19.

A Airbus disse que espera que os atrasos, causados em parte pela demora na chegada dos motores, se estabilizem em meados do ano.

(Por Tim Hepher)