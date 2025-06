Encomendas à indústria nos EUA caem em abril

WASHINGTON (Reuters) - Os novos pedidos de produtos manufaturados nos Estados Unidos caíram acentuadamente em abril, e os gastos das empresas com equipamentos parecem ter perdido o ímpeto no início do segundo trimestre à medida que o impulso das compras antecipadas antes das tarifas diminuiu.

As encomendas às fábricas caíram 3,7% após um salto não revisado de 3,4% em março, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira. Economistas consultados pela Reuters previam queda de 3,1%. Na comparação anual, as encomendas aumentaram 2,0% em abril.

A manufatura, que responde por 10,2% da economia, foi pressionada pelas tarifas agressivas do presidente Donald Trump.

Trump vê as tarifas como uma ferramenta para aumentar a receita para compensar seus cortes de impostos prometidos e para reavivar uma base industrial em declínio há muito tempo, um feito que os economistas argumentaram ser impossível no curto prazo devido à escassez de mão de obra e outras questões estruturais.

Os pedidos de aeronaves comerciais caíram 51,5% em abril. Os pedidos de veículos motorizados, peças e reboques recuaram 0,7%, ajudando a diminuir os pedidos de equipamentos de transporte em 17,1%. Os pedidos de computadores e produtos eletrônicos aumentaram 1,0%, enquanto os de equipamentos elétricos, aparelhos e componentes caíram 0,3%.

Os pedidos de maquinário aumentaram 0,6%. Excluindo o setor de transportes, os pedidos caíram 0,5%, igualando o declínio de março.

O governo também informou que os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, exceto aeronaves, que são vistos como uma medida dos planos de gastos das empresas com equipamentos, diminuíram 1,5% em abril, e não 1,3% como estimado no mês passado.

