Enchentes catastróficas na Nigéria deixam mais de 200 mortos

As enchentes sem precedentes da semana passada na Nigéria deixaram mais de 200 mortos, um número que pode aumentar já que centenas de pessoas seguem desaparecidas, informaram autoridades do estado do Níger nesta terça-feira(3).

A cidade de Mokwa foi tomada por enchentes na quinta-feira, depois que chuvas torrenciais destruíram mais de 250 casas.

"Temos mais de 200 corpos", disse à Channel Television o coordenador estadual de assuntos humanitários, Ahmad Suleiman.

"Ninguém pode dizer o número de vítimas no estado do Níger neste momento porque ainda estamos buscando corpos", acrescentou.

As autoridades atualizaram o balanço de mortos, que por vários dias ficou em 150, apesar de muitos relatos sobre desaparecidos, às vezes dezenas de pessoas da mesma família.

As cheias afetam a Nigéria todos o anos, causando centenas de mortes, principalmente devido ao precário sistema de drenagem, à construção de casas em áreas de risco e ao despejo de lixo no esgoto.

As mudanças climáticas aumentam os eventos extremos, mas a ação humana também desempenha um papel nesta catástrofe.

Em Mokwa, a tempestade arrastou centenas de casas devido à falta de manutenção das tubulações de drenagem, que também estavam obstruídas com detritos.

