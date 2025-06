Em almoço no Alvorada que deve discutir IOF, Lula receberá Motta, Alcolumbre, Haddad e líderes

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, receberá os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para um almoço no Palácio da Alvorada nesta terça-feira, 3, às 13 horas. Também estarão presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE). A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também deve participar.

O objetivo é chegar a um acordo com a cúpula do Congresso sobre a alternativa para a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Haddad já se reuniu com Alcolumbre e Motta na noite da segunda-feira, 2, e disse ter encaminhado um entendimento com os dois. Esse acerto ainda dependeria de o presidente Lula bater o martelo e dar aval à solução.

Em entrevista coletiva na manhã desta terça, Lula evitou opinar sobre as alternativas. Disse que está "discutindo novas possibilidades" e que preferia ouvir Motta e Alcolumbre antes de manifestar sua opinião.

O presidente, no entanto, não concordou que a forma como o Ministério da Fazenda anunciou o aumento do IOF tenha sido um "erro" e colocou a responsabilidade no Congresso. "O Ministério da Fazenda está tentando fazer um reparo que foi um acontecimento do não cumprimento de uma decisão da Suprema Corte pelos companheiros senadores, que quando aprovaram a desoneração, sabiam que tinha uma decisão da Suprema Corte que era obrigado a ver a compensação e ficarão de apresentar a compensação", disse.

Lula defendeu Haddad, que, segundo ele, "no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que ele elaborou na Fazenda".