Barba, cabelo e corpo: aparador de pelos por R$ 127 promete menos irritação

Sua pele costuma ficar irritada após aparar a barba, o cabelo ou os pelos do corpo? O Guia de Compras UOL encontrou o aparador MG3711/15 Multigroom, da Philips, que promete lâminas capazes de minimizar essa irritação que algumas pessoas experimentam após remover os pelos. O modelo está com um desconto de 20% na Amazon e sai pelo valor de R$ 127,42.

Embora prometa reduzir a irritação, o sucesso desse aparador entre os consumidores se dá principalmente pelo custo-benefício e pela praticidade no manuseio. Na Amazon, ele acumulou mais de 2.000 compras no mês passado. Confira mais informações sobre o produto e as principais avaliações de quem comprou:

O que diz a Philips sobre o aparador?

Apara e modela os pelos do corpo;

Possui lâminas de aço inoxidável e autoafiáveis que prometem não irritar a pele;

Pode ser usado com a pele seca ou molhada;

Inclui seis acessórios: aparador, aparador de pelos para o nariz e orelhas e quatro pentes de tamanhos diferentes (1, 2, 3 e 5 mm)

Vem com suporte de armazenamento para organizar os acessórios e o aparador;

Promete autonomia de até 60 minutos de uso sem fio por carga.

O que diz quem comprou?

Com mais de 21 mil avaliações na Amazon, o aparador da Philips tem nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). O custo-benefício, a praticidade e bateria de longa duração são os principais pontos positivos destacados pelos consumidores.

Ótimo custo-benefício. Já tenho um modelo antigo que durou uns oito anos. Se esse for tão bom quanto, vale muito a pena. Faz a barba de forma prática e sem alergias ou irritações na pele como no uso de prestobarbas. José Silva

É a segunda vez que compro para meu marido. É ótimo para aparar a barba e cabelo. Tainá

Excelente barbeador. Possui boa autonomia de bateria, funciona bem com os pentes e tem uma ótima ergonomia. O acabamento é ótimo e com um emborrachado que evita o aparelho ficar escorregando das mãos. Marlon Ribeiro

Ótimo custo-benefício. Bateria duradoura e recarrega bem rápido. Fácil de montar as lâminas e de higienizar. Chegou dentro do prazo e veio com boa embalagem. Tatiane

Pontos de atenção

Entre as reclamações dos consumidores estão a ineficiência para aparar pelos nas partes íntimas, a falta de indicador de carregamento e pentes baixos para o corte. Confira alguns dos comentários:

A máquina em si é bem afiada e rápida, porém, para as partes íntimas, fica pegando e machuca muito, não é aconselhável. Nas outras áreas do corpo como, peito, pernas e axilas, [o aparador] tira bem, mas também não tira rente a pele, fica um pouquinho de pelo. No geral, é bom pelo preço pago. Thyago Carvalho

Alguns pontos negativos: não tem indicador de carregamento e botão muito duro para ligar e desligar. Charles Alves Fernandes

Para a minha necessidade, os pentes são muito baixos para o corte, infelizmente não me atendeu como esperado. Ronaldo Batista

A barba não fica rente ao rosto. O aparelho é bom para quem gosta de aparar a barba a um certo tamanho. Para quem quer uma barba bem feita, tem que ser nos barbeadores convencionais. Paulo

