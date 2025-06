Deixe ir embora: 5 desapegos necessários para começar um novo ciclo

O medo do desconhecido é uma das principais razões pelas quais tantas pessoas resistem ao desapego, mesmo diante de sofrimento. Relações tóxicas, empregos insatisfatórios, amizades esvaziadas e até mesmo laços familiares abusivos muitas vezes se mantêm por serem conhecidos, não por trazerem felicidade.

"O medo do 'como será' pode ser maior do que o desejo de romper com aquilo que gera sofrimento", afirma a psicóloga Natalia Pavani. Além disso, expectativas ilusórias de mudança ou lembranças positivas do passado mantêm esses vínculos vivos — mesmo quando eles já não servem mais ao presente.

Desapegos para iniciar uma nova fase

Desapegar exige coragem, mas também clareza sobre o que precisa ser abandonado para que uma nova fase possa se abrir. Aqui estão os desapegos mais comuns —e necessários:

Amizades, romances ou até relações familiares que causam dor, esgotamento emocional ou sensação constante de inadequação. Romper não é egoísmo -- é um ato de amor-próprio; Crenças como "não sou capaz", "não mereço" ou "é melhor ficar onde estou" funcionam como âncoras emocionais. São padrões que muitas vezes se formaram ainda na infância e precisam ser ressignificados para dar espaço à mudança; Empregos que apenas esgotam, metas que já não fazem mais sentido, ideias que perderam o brilho -- tudo isso pode manter você preso a uma versão antiga de si mesmo; Itens que remetem a momentos difíceis, relacionamentos passados ou ciclos encerrados muitas vezes carregam uma energia que dificulta o avanço. Doar, descartar ou guardar com um novo significado pode ser libertador; Você não precisa ser eternamente a mesma pessoa. Abrir mão de papéis, rótulos e identidades ultrapassadas pode ser o primeiro passo para se tornar quem deseja ser hoje.

Desapegar não é esquecer -- é transformar

Desapegar não é negar o que foi vivido. É acolher o passado com maturidade, reconhecendo seu papel na construção de quem você é, mas também tendo a coragem de seguir.

"Podemos, sim, conviver melhor com lembranças, buscando sempre relações afetivas que nos alimentem e nos promovam enquanto sujeitos", diz a psicóloga Silvia Maria de Moraes Gonçalves.

Quando você desapega do que te prende, abre espaço para o que te expande. E isso vale tanto para relações quanto para comportamentos, hábitos e até para a forma como você se enxerga no mundo.

O que se ganha quando se deixa ir

Apesar da dor, todo desapego carrega um convite à transformação. Um novo ciclo não começa apenas com um novo endereço ou nova companhia — ele começa dentro, quando você reconhece que está pronto para seguir adiante.

"É necessário aceitar e acolher essa nova pessoa que podemos nos tornar", lembra Pavani. E mesmo que o medo apareça (do vazio, da perda, da solidão), ele também pode ser o prenúncio de um novo espaço para florescer. Afinal, para cada perda, há um ganho, e, muitas vezes, o maior deles é reencontrar a si mesmo.

*Com informações de reportagem publicada em 23/02/2021