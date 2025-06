Decisões monetárias dependem de maior clareza sobre economia, diz Lisa Cook, do Fed

A diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook manteve uma postura cautelosa ao comentar sobre o futuro da política monetária, durante discurso e sessão de perguntas e respostas em evento do Conselho de Relações Exteriores na tarde desta terça-feira, 3. Cook afirmou que a economia permanece sólida, mas que as mudanças nas políticas tarifárias criam riscos para o duplo mandato do banco central e tornam difícil julgar agora o trabalho do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

"Nós precisamos de mais clareza sobre a atividade econômica para tomar nossas decisões", disse. "Eu, particularmente, sempre defino minhas prioridades mais perto da reunião do Fomc."

Na visão dela, há sinais de que as tarifas e a incerteza gerada por elas podem elevar a inflação americana, ao mesmo tempo em que desacelera o crescimento econômico com efeitos negativos sobre a produtividade dos EUA.

Inclusive, Cook comentou que as tarifas já parecem ter começado a afetar o desempenho da economia: as expectativas de inflação saltaram no início deste ano, embora com alterações menores no horizonte de longo prazo. Além disso, a incerteza tarifária está agindo como "impostos para empresas", que não estão se adaptando a rápidas mudanças em seus ajustes de custos e investimentos.

A diretora disse que o equilíbrio do mandato duplo - estabilidade de preços e emprego pleno - será o seu foco ao decidir o nível apropriado dos juros. "No momento, a política monetária está bem posicionada para lidar com eventuais desdobramentos", pontuou.

Para Cook, os dirigentes do Fed devem observar qual será a incidência, a rapidez de implementação e o escopo total das tarifas, tendo em vista que todos os cenários de impactos, do menor ao maior, são possíveis. "Não podemos nos apressar", defendeu. "E, apesar de nossas ferramentas serem mais apropriadas para lidar com demanda agregada, não podemos ignorar interrupções de oferta. Devemos agir, se necessário."

Ao ser questionada, Cook disse que os mercados de títulos se provaram "resilientes" e estão "funcionando normalmente", apesar dos estresses de abril, mas afirmou que o Fed segue monitorando de perto as movimentações.