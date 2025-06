CrowdStrike prevê receita abaixo das expectativas no 2º tri; ações caem

(Reuters) - A CrowdStrike previu uma receita para o segundo trimestre abaixo das estimativas de Wall Street, sinalizando menos gastos empresariais com produtos de segurança digital, o que levava suas ações a caírem 6,7% no pós-mercado desta terça-feira.

As taxas de juros mais altas e a inflação rígida têm forçado clientes a controlarem seus gastos com tecnologia, pesando sobre a demanda por empresas como a CrowdStrike, apesar da crescente necessidade de soluções de segurança digital devido ao aumento de ameaças e ataques de ransomware.

Os esforços do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, ou Doge, para cortar custos podem afetar negativamente a previsão para segurança digital este ano, à medida que o ambiente de contratos dos governos federal, estadual e municipal dos EUA parece significativamente mais desafiador, disse a corretora William Blair em abril.

A corretora acrescentou que as tarifas e a incerteza macroeconômica podem influenciar os gastos futuros de clientes.

A CrowdStrike também enfrenta a forte concorrência de outras empresas do setor, como Palo Alto Networks e Fortinet.

A CrowdStrike reportou uma receita total de US$1,10 bilhão no primeiro trimestre, resultado em linha com as expectativas.

A empresa previu uma receita entre US$1,14 bilhão e US$1,15 bilhão no segundo trimestre, contra estimativa média dos analistas de US$1,16 bilhão, segundo dados compilados pela LSEG.

O conselho da CrowdStrike também aprovou nesta terça-feira um programa de recompra de ações de até US$1 bilhão.

(Reportagem de Harshita Mary Varghese em Bengaluru)