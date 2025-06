CPI anual da zona do euro desacelera a 1,9% em maio e fica abaixo da meta do BCE

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou para 1,9% em maio, ante 2,2% em abril, segundo levantamento preliminar divulgado nesta terça-feira, 3, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado do mês passado mostra que a inflação do bloco está agora abaixo da meta do Banco Central Europeu (BCE), que é de uma taxa de 2%. É amplamente esperado que o BCE corte suas principais taxas de juros mais uma vez na quinta-feira (5), o que marcaria a oitava redução dos custos de empréstimos desde junho do ano passado.

A leitura de maio também veio aquém do consenso de analistas consultados pela FactSet, que previam aumento de 2% do CPI.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,3% em maio, perdendo força em relação à alta de 2,7% de abril e vindo também abaixo da projeção da FactSet, de avanço de 2,5%.