Corpo de empresário é encontrado em buraco de obra em Interlagos

A Polícia Civil encontrou hoje o corpo do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, de 35 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (30) após participar de um evento no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Corpo do empresário foi encontrado em área de obras do Autódromo de Interlagos, informou a SSP. Conforme detalhado pelo SP1, da TV Globo, o corpo foi localizado por funcionários de uma obra próxima ao kartódromo, do lado de fora da pista de Interlagos. Eles teriam avistado, à princípio, os braços da vítima junto a um capacete de moto dentro de um buraco fundo.

Circunstâncias da morte de Adalberto ainda não foram esclarecidas. Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), investigadores do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) estão analisando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas e familiares para esclarecer todos os fatos.

Empresário havia desaparecido há quatro dias. Ele foi visto pela última vez em um evento de motos no Autódromo de Interlagos. Pelas redes sociais, familiares de Adalberto e internautas pediam que informações sobre o seu paradeiro fossem enviadas para a companheira dele, a farmacêutica Fernanda Dandalo, por meio de seu perfil no Instagram.

Último contato do empresário com a esposa foi na sexta, às 19h40. Ainda segundo apurado pelo SP1, diante da demora da volta do marido para a casa, ela entrou em contato, por volta de 1h55 do sábado, com um amigo dele, Rafael, que também estava no evento. O amigo teria contado a ela que, ao se despedir, Adalberto disse que contornaria o autódromo para buscar o carro, que estava no estacionamento do kartódromo.

Familiares de Adalberto não se manifestaram publicamente após a descoberta do corpo. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.