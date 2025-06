Connan inaugura Centro de Distribuição em Rondônia

São Paulo, 3 - A Connan, uma das principais indústrias brasileiras de nutrição animal, inaugurou na quinta-feira passada, 29, um Centro de Distribuição em Ariquemes (RO), a fim de consolidar sua atuação na região Norte do País. O local foi escolhido estrategicamente, uma vez que a gestão da empresa em Cacoal, que abrange os Estados de Rondônia, Acre e Amazonas, corresponde a uma parte importante de seus negócios, disse a empresa em comunicado. A Connan tem, ainda, uma filial industrial em Campo Verde, em Mato Grosso. O Centro de Distribuição em Ariquemes será um "teste" para a previsão de se construir uma nova unidade fabril na cidade, destacou a empresa. "O CD é o primeiro passo, porque acreditamos que Rondônia tem potencial para construirmos uma indústria. Temos um mercado forte na região, e queremos crescer ainda mais, entregando nossos produtos de forma mais rápida para todos os clientes", afirmou na nota o presidente da empresa, Fernando Penteado Cardoso Neto.A Connan, com sede em Boituva (SP), comemorou em 2024 seus 20 anos de história com investimentos em logística e na reformulação de seu portfólio de produtos. Em Boituva, a Connan mantém um galpão com uma área de 2.238 m?, para ampliar o espaço de armazenamento e carregamento, dobrando, assim, sua capacidade de estoque e, consequentemente, oferecendo maior agilidade na entrega dos produtos ao cliente.