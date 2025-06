Confrontos com apoiadores de Morales deixam 10 policiais feridos na Bolívia

Dez policiais ficaram feridos nesta terça-feira em confrontos com apoiadores do ex-presidente boliviano Evo Morales, seis deles por explosão de dinamite, em meio a bloqueios de estradas que paralisaram o centro do país, anunciou o governo.

Centenas de camponeses tomaram as principais ruas do centro e sul da Bolívia para exigir a renúncia do presidente Luis Arce, a quem culpam pela crise econômica e por deixar o líder cocaleiro à margem das eleições presidenciais de agosto.

Dez policiais ficaram feridos hoje, segundo a vice-ministra de Segurança Cidadã, Carola Arraya. No povoado de Bombeo, que fica na região de Cochabamba, reduto de Morales, seis policiais foram atingidos por explosões de dinamite, segundo a autoridade.

Omar Ramírez, líder do movimento Evo Pueblo, fundado por Morales, disse que há feridos entre seus "companheiros", sem informar quantos. "Os movimentos sociais se mobilizam" por diferentes razões, como a crise econômica, "e não podemos pará-los de forma alguma", ressaltou.

Segundo a estatal Administradora Boliviana de Estradas, foram registrados hoje 18 pontos de bloqueio, 11 deles em Cochabamba. Outros setores, como motoristas do transporte público e comerciantes, também realizam protestos nesta semana, contra a crise econômica e a escassez de dólares e combustíveis.

gta/jac/nn/lb

