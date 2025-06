Concessionárias da China pedem que montadoras parem de despejar estoque sobre elas

PEQUIM (Reuters) - Concessionárias de automóveis chinesas pediram que as montadoras parem de descarregar muitos carros nas lojas dos distribuidores, uma vez que uma guerra de preços está pressionando fluxos de caixa, reduzindo lucratividade e forçando algumas empresas a fecharem as portas.

A proposta veio na esteira de um apelo oficial no fim de semana para que a indústria automotiva interrompa a intensa guerra de preços na China.

As condições enfrentadas pelas concessionárias chinesas de automóveis tornaram-se "ainda mais severas" em meio a uma nova rodada de grandes descontos neste segundo trimestre, disse a Câmara de Comércio de Concessionárias de Automóveis da China em comunicado.

As montadoras devem estabelecer metas anuais razoáveis de produção e vendas e não devem transferir estoques para os revendedores, forçando-os a estocar carros, defendeu a entidade nesta terça-feira.

O ciclo de pagamentos aos revendedores deve ser encurtado e os concessionários "não devem ser coagidos a se retirarem da rede e fechar suas lojas em nome da otimização dos canais", afirmou a entidade.

Um grande revendedor de carros da fabricante chinesa de veículos elétricos BYD na província de Shandong, no leste do país, fechou as portas e pelo menos 20 de suas lojas estavam desertas ou fechadas, informou a mídia local na semana passada.

(Por Qiaoyi Li e Brenda Goh)