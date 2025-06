China vê discussões comerciais com EUA em momento decisivo e pede retomada de diálogo bilateral

As relações entre China e Estados Unidos estão em um momento decisivo, afirmou o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, em comunicado divulgado nesta terça-feira, referente ao encontro em Pequim com o novo embaixador norte-americano no país, Nicholas Burns. Segundo comunicado, o chanceler chinês destacou que, após as conversas econômicas com os EUA realizadas em Genebra, a China tem "implementado de forma séria e rigorosa os consensos alcançados por ambas as partes".

No entanto, ele criticou a postura recente de Washington. "É lamentável que o lado americano, com justificativas infundadas, tenha tomado recentemente uma série de medidas negativas que prejudicam os direitos e interesses legítimos da China", afirmou.

Yi disse ainda que Pequim "se opõe firmemente" a essas ações e cobrou dos norte-americanos a adoção de medidas que permitam a retomada do diálogo.

Segundo ele, é preciso criar "as condições necessárias ao retorno das relações bilaterais ao caminho certo", com base nos entendimentos firmados na conversa telefônica entre os dois presidentes em janeiro deste ano.

Em resposta, Burns afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, tem grande respeito pelo presidente da China, Xi Jinping, e que considera essencial manter uma comunicação "ativa e construtiva" entre os dois líderes.

O embaixador disse ainda estar disposto a manter "uma comunicação estreita com o lado chinês, com base no respeito mútuo e na escuta recíproca".