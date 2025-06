Caso Madeleine: investigações em Portugal são retomadas a pedido do Ministério Público alemão

Dezoito anos após o desaparecimento da menina Madeleine McCann e dois anos após buscas anteriores na mesma região, investigadores portugueses retomaram nesta terça-feira (3) buscas perto do local onde a menina britânica desapareceu em 2007, no sul de Portugal.

Madeleine McCann tinha três anos quando desapareceu durante férias com os pais, na região do Algarve.

Nesta área próxima à estância balneária de Praia da Luz, vários veículos dos investigadores entraram na manhã de terça-feira por um caminho de terra vigiado por policiais, segundo constataram jornalistas da AFP.

Uma porta-voz da polícia confirmou à AFP que as investigações foram de fato retomadas nesta terça.

Elas devem durar até sexta-feira e são realizadas no âmbito de um mandado emitido pelo Ministério Público de Brunswick (norte da Alemanha), que conduz uma investigação preliminar contra Christian Brückner, suspeito pela justiça alemã de ter matado Madeleine McCann, conforme informou uma fonte policial à AFP na segunda-feira.

"Todas as provas apreendidas pela Polícia Judiciária serão, com a autorização prévia do Ministério Público nacional, entregues aos agentes do Serviço Federal de Polícia Criminal alemão", acrescentou a fonte.

As últimas buscas relacionadas a esse caso ocorreram em maio de 2023, perto de um lago.

Christian Brückner, que cumpre pena de prisão por estupro, foi absolvido em outubro de 2024 na Alemanha em um julgamento por duas agressões sexuais e três estupros cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal.

Esses casos são distintos do dossiê Maddie, desaparecida em 2007 no mesmo país, e pelo qual Christian Brückner ainda não foi formalmente acusado.

A justiça alemã causou grande impacto em 2020 ao afirmar estar convencida do envolvimento de Christian Brückner no desaparecimento da menina, um mistério criminal de repercussão mundial marcado por falsas pistas e reviravoltas frequentes.

Em 2007, Maddie desapareceu do apartamento onde passava férias com os pais, enquanto eles jantavam nas proximidades. Seu desaparecimento gerou uma campanha internacional e uma mobilização midiática sem precedentes.

Longo histórico criminal

Na época dos fatos, Christian Brückner vivia na costa do Algarve, região sul de Portugal, perto do local onde os McCann passavam férias. Um telefone celular em seu nome foi rastreado próximo ao apartamento da família na noite do desaparecimento.

Atualmente, Christian Brückner cumpre uma pena de sete anos de prisão pelo estupro, em 2005, de uma americana de 72 anos em Praia da Luz, localidade onde Madeleine McCann desapareceu. Sua pena vai, teoricamente, até setembro de 2025.

Nascido em dezembro de 1976 na Baviera (sul da Alemanha), perto de Wurtzburgo, ele tem um longo histórico judicial.

Criado em uma família adotiva, onde sofreu maus-tratos e violência recorrente, foi acusado pela primeira vez de violência sexual contra menores ainda na adolescência.

Em 2020, seu registro criminal já contava com 17 registros, segundo a revista alemã Spiegel, incluindo agressões e crimes sexuais, roubo, condução sob efeito de álcool e sem habilitação.

Aos 17 anos, um tribunal da Baviera o condenou, em 1994, a dois anos de prisão por violência contra uma criança e "atos sexuais diante de uma criança".

No ano seguinte, após cumprir parcialmente a pena, mudou-se para Portugal, onde viveu por mais de dez anos na região do Algarve.

Ele fazia bicos na região, roubava quartos de hotel e apartamentos de férias. Na época do desaparecimento de Maddie, morava em uma van.

"Ele era sempre meio irritado, dirigia rápido, e um dia desapareceu sem dizer nada", contou em 2020 à emissora Sky News um ex-vizinho em Portugal.

Isso foi em 2007, o ano do desaparecimento de Maddie. Christian Brückner voltou a viver na Alemanha, em Hanôver, alternando com estadias em Portugal.