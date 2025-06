Casa Branca diz estar monitorando conformidade da China com acordo comercial

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse nesta terça-feira que está monitorando ativamente a conformidade da China com o acordo tarifário alcançado entre os dois países no mês passado, em resposta a perguntas sobre como o governo está lidando com as restrições de Pequim a minerais de terras raras.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, também reiterou que o presidente Donald Trump conversará em breve com o presidente chinês, Xi Jinping.

"Posso garantir que o governo está monitorando ativamente a conformidade da China com o acordo comercial de Genebra", disse ela em uma coletiva de imprensa. "Nossos funcionários do governo continuam em contato com seus pares chineses."

(Por Jeff Mason e Trevor Hunnicutt)