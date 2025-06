Interpol pode surpreender Zambelli, mas operação seria difícil, diz Casado

Após viajar para os Estados Unidos, mesmo depois de condenada pela Justiça brasileira, uma reviravolta no caso da deputada federal Carla Zambelli até poderia acontecer com a ajuda de países e da Interpol, mas a operação seria complexa e surpreendente, avaliou a colunista Letícia Casado no UOL News, do Canal UOL.

De fato, pode ter um pedido, pode ter um trabalho super rápido, surpreendente da Interpol, dá para deter ela no aeroporto, mas é difícil. Letícia Casado, colunista do UOL

A parlamentar e aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou hoje que viajou para os Estados Unidos, mesmo condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão por mandar invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Horas depois da fuga, a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu a prisão preventiva da deputada. Caberá agora ao STF decidir se acata o pedido ou não.

Mais cedo, na entrevista à rádio Auriverde, a deputada anunciou que tinha planos de se estabelecer na Europa. Zambelli possui cidadania italiana.

Ao Canal UOL, Letícia disse que Zambelli permanece em Miami, nos Estados Unidos, e que o processo de extradição se tornará ainda mais complexo caso ela chegue à Europa.

A Zambelli ainda está nos Estados Unidos, mas eu acho difícil que isso [a prisão dela entre os EUA e a Itália] aconteça, principalmente se o voo dela for nas próximas horas.

E se ela chegar à Europa, como cidadã italiana, teria que haver um processo de extradição de lá, que é super difícil que ocorra, porque nenhum país extradita cidadão próprio, cidadão nativo, local, que tenha o acesso à cidadania como ela tem.

E também é difícil a gente ver esse tipo de ajuda nesse sentido, ainda mais nos Estados Unidos que estão sendo governados pelo Donald Trump, que tem essa condescendência com a direita brasileira. Letícia Casado, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: