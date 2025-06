Condenada no STF, Zambelli diz que deixou Brasil e pedirá licença na Câmara

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou hoje que deixou o Brasil, está na Europa e vai pedir afastamento do cargo.

O que aconteceu

"Estou fora do Brasil há alguns dias", disse a deputada em entrevista para a rádio bolsonarista Auriverde nesta manhã. Carla foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em maio. A deputada foi acusada de invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Carla afirmou que saiu do Brasil para fazer tratamento médico, mas que vai pedir licença do mandato de deputada. "Agora vou pedir para me afastar do cargo, tem essa possibilidade na constituição e passo a não receber mais salário. O gabinete passa a ser ocupado pelo meu suplente", explicou.

Deputada está na Europa. "Vou me basear na Europa, tenho cidadania europeia", disse. Ela ainda negou que esteja abandonando o país. "Gostaria de deixar evidente que não é um abandono do país. Muito pelo contrario, é resistir, é continuar falando o que eu quero falar", declarou.

Texto em atualização*