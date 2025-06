Candidato de centro-esquerda é eleito presidente da Coreia do Sul

O advogado Lee Jae-myung confirmou o favoritismo e foi eleito novo presidente da Coreia do Sul. Ele vai tomar posse do cargo nesta semana para o mandato de cinco anos.

O que aconteceu

Lee Jae-myung derrotou o conservador Kim Moon-soo. Com 96,74% dos votos apurados, o candidato do Partido Democrático da Coreia obteve a quantidade mínima exigida para ser reconhecido como novo presidente, segundo dados oficiais divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral da Coreia do Sul. O resultado foi divulgado na tarde desta terça-feira (3), no horário de Brasília, e manhã de quarta-feira (4), no país asiático

Eleição foi convocada após o então presidente conservador Yoon Suk Yeol ser afastado do cargo por tentar dar um golpe de estado no ano passado. Yeol é do Partido do Poder Popular, mesma legenda de Moon-soo, que foi derrotado.

Vitória de Lee pode significar "realinhamento político" da Coreia do Sul, segundo analistas internacionais. Nos últimos anos, o país se distanciou das relações com a China, ao mesmo tempo em que aproximou laços com os Estados Unidos e com o Japão.

Durante a campanha, Lee defendeu uma posição mais neutra em relação à China. Ele também disse que a posição do governo anterior em relação ao Japão era de "subserviência".

Presidente eleito fala em "restaurar a democracia no país". Lee, que foi um dos expoentes na campanha pelo impeachment de Yoon Suk Yeol, afirmou que fará de tudo para "melhorar as vidas dolorosas do sul-coreanos o mais rápido possível".

Lee Jae-myung tem 60 anos e já governou a província de Gyeonggi, a mais populosa da Coreia do Sul. Ele é ex-operário, que se formou em direito e adentrou na política do país ligado à centro-esquerda.