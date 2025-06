'Café fake': Anvisa determina recolhimento de produtos de três marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de produtos de três marcas diferentes de três marcas de pó para o preparo de bebida sabor café. Conforme a agência, está proibido comercializar, distribuir, fabricar ou fazer propaganda e uso desses produtos. Procuradas, as empresas não se posicionaram. O espaço permanece aberto para manifestação.

"Esses produtos devem ser recolhidos pelas empresas e não devem ser consumidos", alerta a Anvisa por meio de comunicado divulgado nessa segunda-feira, 2.

A proibição atinge as seguintes marcas e empresas:

- Pó para o preparo de bebida sabor café - Master Blends Indústria de Alimentos Ltda.

- Pó para o preparo de bebida sabor café tradicional marca Melissa - D M Alimentos Ltda.

- Pó para o preparo de bebida sabor café preto marca Pingo Preto - Jurerê Caffe Comércio de Alimentos Ltda.

A medida foi adotada após inspeção realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que verificou as condições de produção. Conforme a Anvisa, nas três situações, os motivos da proibição são os mesmos.

Confira a seguir as irregularidades apresentadas:

Após inspeção, constatou-se a presença de matéria-prima imprópria para o consumo humano, contaminada com ocratoxina A, uma micotoxina produzida por fungos.

Também foi verificada a presença de matérias estranhas e com impurezas, denominadas incorretamente no rótulo como polpa de café e café torrado e moído, quando na verdade eram cascas e resíduos de café.

A resolução também cita contaminação no produto acabado, indicando falhas nas boas práticas de fabricação, no processo de seleção de matérias-primas, e na produção e controle de qualidade do produto final.

Além disso, os rótulos dos produtos também continham imagens e informações que podem confundir o consumidor em relação à natureza do produto, vindo a entender que o produto se trata de café.