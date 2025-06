Bolsas da Europa caem majoritariamente em meio a temores sobre efeito da guerra tarifária

Por Sergio Caldas

São Paulo, 03/06/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta terça-feira, à medida que temores sobre o impacto econômico da guerra tarifária deflagrada pelo governo Trump se sobrepõem a dados de inflação melhores do que o esperado da zona do euro.

Por volta das 7h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,25%, a 546,54 pontos.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu hoje suas projeções para o crescimento da economia global, diante das incertezas criadas pela errática política tarifária dos EUA. A entidade agora prevê que o PIB global terá expansão de 2,9% tanto em 2025 quanto em 2026, desacelerando ante o avanço de 3,3% em 2024. Antes, as projeções eram de altas de 3,1% este ano e de 3% no próximo.

Os subíndices europeus de mineração e de bancos, que são mais sensíveis à perspectiva econômica, tinham respectivas perdas de 1,81% e 0,75%, no horário acima.

Uma queda maior do que se previa da inflação na zona do euro não contribuiu para o apetite por risco nas bolsas, mas levou o euro às mínimas do dia frente ao dólar, ao consolidar expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) cortará juros de novo na reunião de política monetária desta semana, na quinta-feira (05).

A taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) do bloco europeu desacelerou para 1,9% em maio, ante 2,2% em abril, ficando abaixo não apenas da meta do BCE como da projeção de analistas da FactSet, de 2% em ambos os casos. A taxa de desemprego da região, por sua vez, caiu de 6,3% em março para 6,2% em abril.

Às 7h28 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,09% e a de Paris recuava 0,30%, mas a de Frankfurt tinha alta marginal de 0,07%. Já as de Milão e Madri perdiam 0,06% e 0,55%, respectivamente, enquanto a de Lisboa subia 0,10%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com