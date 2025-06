BoE continuará cortando juros, mas não está claro até que ponto e com que rapidez, diz Bailey

O Banco da Inglaterra (BoE, em inglês) continuará cortando as taxas de juros, mas a incerteza econômica global torna difícil dizer até que ponto e com que rapidez, disse o presidente do banco central, Andrew Bailey, em uma audiência com parlamentares no Parlamento do Reino Unido nesta terça-feira (3). O banco central britânico cortou sua taxa básica de juros para 4,25% no mês passado, mas agiu em um ritmo mais cauteloso do que seus pares europeus, diante da inflação mais alta.

A turbulência na economia mundial após a política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, é a principal fonte dessa incerteza que obscurece o caminho a seguir para a política do banco, na visão de Bailey. "Isso tende a aumentar os atrasos nas decisões de investimento. Investir é uma decisão irreversível, então o apelo da espera aumenta", pontuou.

Já o impacto das tarifas sobre os preços é mais ambíguo, observou Bailey. Há divergência entre os dirigentes que ponderam se as novas políticas levarão a preços mais baixos ou se uma restrição nas cadeias de suprimentos poderá elevar os preços.

Na mesma audiência, a dirigente Swati Dhingra argumentou que o contexto de consumo fraco e mercado de trabalho mais flexível apoiam a meta do BoE de retornar a inflação para 2% de forma sustentável. Dhingra votou por uma redução maior nas taxas no mês passado, argumentando que o banco deveria agir rapidamente para apoiar a economia. "Acho que não precisamos pesar tanto nos padrões de vida", disse ela.

Por outro lado, uma terceira integrante do comitê de políticas, Catherine Mann, alertou que o BoE precisa permanecer vigilante em relação à inflação. Mann, que votou pela manutenção das taxas em maio, disse que a incerteza exige uma abordagem "ousada, ativista e agressiva" para garantir que a inflação não se desvie de sua meta. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.