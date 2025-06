BC fará dois leilões de linha na quarta-feira, com oferta de até US$1 bi

(Reuters) - O Banco Central anunciou que fará na quarta-feira dois leilões simultâneos de linha (venda de dólares com compromisso de recompra), com oferta total de até US$1 bilhão.

Conforme comunicado do BC, as operações visam rolar vencimento previsto para 2 de julho deste ano.

As propostas serão acolhidas das 10h30 às 10h35 e as operações de venda de dólares por parte do BC serão liquidadas em 2 de julho. A cotação de venda será a do dólar do boletim Ptax das 10h desta quarta, de acordo com a instituição.

No caso do leilão A, a recompra de dólares pelo BC ocorrerá em 4 de agosto de 2025 e, no leilão B, em 3 de setembro de 2025.

(Por Redação Brasília)