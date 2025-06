7 medidas caseiras que funcionam para aliviar a tosse

A proximidade da estação mais fria do ano vem acompanhada de disseminação em massa de doenças contagiosas, como gripes e resfriados. Não porque o frio em si traga a presença de vírus, mas é comum que as pessoas fiquem mais em locais fechados e evitem abrir janelas em meios de transporte. A tosse está entre os principais sintomas desses males e, apesar de não ser tratada com remédios caseiros, algumas medidas podem trazer alívio.

Veja quais funcionam:

Aumento do consumo de água: o principal cuidado caseiro recomendado para a tosse é beber bastante água, já que ela ajuda a hidratar as vias aéreas, ajudando a reduzir a tosse seca e melhorando a expectoração quando há tosse carregada. Lavagem nasal: quando há congestão, fazer a lavagem com soro fisiológico ajuda a limpar as vias aéreas e expectorar as secreções. Uso de umidificadores: os umidificadores de ar podem ajudar a pessoa com tosse em dias mais secos. A umidade do ar é um fator importante nesses casos, principalmente quando a pessoa não está conseguindo respirar pelo nariz, local onde ocorre a umidificação natural do ar que respiramos. Própolis: estudos mostram que própolis tem atividade antiviral, antibacteriana, antifúngica, antioxidante e imunomoduladora, podendo ser útil em várias situações onde há irritação na garganta. Gargarejo com água e sal: receita antiga das avós, apesar de não ter comprovação científica, o gargarejo tem um pouco de sentido. A água com sal age na mucosa da garganta através da osmolaridade, atraindo líquido, podendo aliviar o inchaço e o catarro local, além da ação antisséptica. Mel e limão: é sabido que o mel tem efeito anti-inflamatório e antibacteriano, enquanto o limão é fonte de vitamina C, que é fundamental ao sistema imune no combate de gripes e resfriados. Leite quente: aqui o mérito é mais da temperatura do que o leite em si. Bebidas quentes provocam dilatação de artérias na garganta e consequentemente aumentam a circulação de células de defesa local. Mas fazer isso com o leite tem sim uma vantagem: a gordura do integral pode formar no momento da ingestão uma pequena camada sobre a mucosa respiratória da orofaringe, diminuindo o estímulo a alguns receptores locais para tosse.

O própolis tem atividade antiviral, antibacteriana, antifúngica, antioxidante e imunomoduladora Imagem: iStock

O que causa a tosse

Considerada uma defesa do nosso organismo, ela ocorre principalmente quando partículas ou microrganismos entram nas vias aéreas, causando irritação no sistema respiratório.

A tosse também pode ser causada por infecções respiratórias virais, como o resfriado comum e a gripe, bronquite aguda ou crônica, pneumonia, alergias, tabagismo, refluxo ou doenças como a fibrose cística, tuberculose, câncer de pulmão avançado e embolia pulmonar.

A maior parte dos remédios para a tosse normalmente são mais focados no tratamento do sintoma, mas o ideal é tratar também a causa do problema. Como ela pode aparecer em várias doenças, é importante prestar atenção aos sinais que a acompanham e quanto tempo ela dura. Se a tosse não passar em poucos dias ou vier acompanhada de sintomas graves como febre alta, vômito e sangue, o melhor é procurar um médico.

Diferenças entre tosses

Dividida em dois tipos, a tosse pode ser seca, quando não há secreção expelida, ou produtiva, quando existe secreção.

Tosse seca: pode ser causada por inflamações nas vias respiratórias ou relacionada a doenças cardíacas. Ela pode ser irritativa e persistente.

Tosse com catarro: tem produção de muco (branco, amarelo ou verde) e pode ter relação com infecções respiratórias como a sinusite e pneumonia.

A tosse também pode ser qualificada em função do tempo que a pessoa apresenta o sintoma:

Tosse crônica: quando dura mais de oito semanas em adultos ou quatro semanas em crianças, sendo provocada pela asma, bronquite, alergias e refluxo gastroesofágico.

Tosse aguda: normalmente provocada por gripes e resfriados, tem duração de no máximo três semanas. Aquela tosse que se manifesta de noite e interrompe o sono pode ser causada por refluxo gastroesofágico, asma ou drenagem pós-nasal.

Tosse alérgica: comum em pessoas com rinite alérgica e asma, ela costuma ser irritativa, provocada pela obstrução das vias respiratórias devido à exposição a fumaça, poluentes, poeira ou produtos químicos.

O que pode piorar a tosse

Existem algumas medidas que podem trazer mais irritação à garganta, como:

Gargarejo com vinagre: como o pH da garganta é alcalino, usar algo ácido pode piorar a irritação local.

Ingestão de álcool: é preciso tomar cuidado com receitinhas que levem bebidas como o conhaque, pois dependendo da quantidade, a bebida alcoólica também pode irritar a garganta.

Balas: apesar de trazer um alívio imediato à mucosa que está machucada com a inflamação, também são uma pegadinha, já que essa mesma boa sensação pode levar a pessoa a voltar a forçar o uso da garganta que a dor estava inibindo, piorando o quadro em longo prazo. Por isso, a indicação é usar com cuidado.

*Com informações de reportagens publicadas em 28/10/2024 e 26/06/2023