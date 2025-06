Alemanha quer confirmar contra Portugal sua volta ao primeiro escalão

A Alemanha, mergulhada em uma crise de resultados e identidade nos últimos anos, espera confirmar seu retorno ao primeiro escalão das seleções do mundo nesta semana na Liga das Nações, em que recebe e enfrenta Portugal pelas semifinais nesta quarta-feira às 16h (horário de Brasília).

Os títulos da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações de 2017 já estão bem distantes na memória dos torcedores, que acumularam decepções em grandes torneios recentes, tanto em Mundiais (eliminação na fase de grupos em 2018 e 2022) quanto na Eurocopa (eliminação nas oitavas em 2021 e quartas de final em 2024).

Na Liga das Nações, torneio da Uefa que está em sua quarta edição e que começou na temporada 2018-2019, a Alemanha nunca havia chegado ao decisivo 'Final Four'.

A jornada da 'Mannschaft' pelo deserto é indigna do histórico de uma das grandes nações do futebol, que acumula quatro títulos mundiais (1954, 1974, 1990 e 2014) e três títulos europeus (1972, 1980 e 1996).

- Exemplo da Espanha -

"Juntos, queremos conquistar títulos, mesmo que sejam pequenos", disse o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, no início do treino da seleção em Herzogenaurach, no norte da Baviera, para a competição desta semana.

"Seria muito importante para a nossa equipe. Já disse isso muitas vezes: antes de a Espanha vencer a Eurocopa (em 2024), ela venceu a Liga das Nações (em 2023). A seleção espanhola viu naquele momento a importância que a Liga das Nações pode ter", prometeu.

A memória dos torcedores ainda é assombrada pela eliminação da Alemanha da "sua" Eurocopa, quando perdeu por 2 a 1 para a Espanha nos minutos finais da prorrogação das quartas de final.

A seleção alemã, apesar da derrota, já mostrava sinais de melhora em relação aos anos anteriores e confirmou o bom momento após vencer seu grupo da Liga das Nações, à frente da Holanda.

Depois, nas quartas de final da Liga das Nações, a Alemanha eliminou a Itália, graças, em grande parte, à vitória por 2 a 1 em Milão.

- Sem Musiala, com Ter Stegen -

Nesta semana, o Final Four, e portanto a semifinal contra Portugal, terá ausências significativas, especialmente o seu destaque ofensivo Jamal Musiala, que ainda se recupera de uma ruptura muscular na coxa esquerda sofrida no final de março.

Os zagueiros Antonio Rüdiger e Nico Schlotterbeck, e os atacantes Kai Havertz e Tim Kleindienst, também ficarão de fora da partida.

Por outro lado, Marc-André Ter Stegen retorna ao gol, assim como o atacante Florian Wirtz, ambos ausentes da rodada dupla de março contra os italianos.

- Portugal com gosto de PSG -

À sua frente estará Portugal, comandado por Roberto Martínez, que ostenta em seu elenco quatro vencedores da Champions League pelo Paris Saint-Germain.

Nuno Mendes na lateral-esquerda, João Neves e Vitinha no meio de campo, e o atacante Gonçalo Ramos estão na lista e jogarão em Munique nesta quarta-feira, no mesmo estádio onde o PSG conquistou a Liga dos Campeões quatro dias antes. Os quatro estiveram em Paris, comemorando o triunfo do clube.

"Conhecemos bem a qualidade deles. Às vezes, é só estar no lugar certo na hora certa, para somar títulos à qualidade que você já tem", disse o zagueiro português Ruben Dias na segunda-feira.

No ataque, mais uma vez, o incansável Cristiano Ronaldo, de 40 anos, busca continuar aumentando sua impressionante galeria de conquistas.

Nos últimos cinco jogos contra Portugal, todos em grandes torneios, a Alemanha saiu vitoriosa. O último deles foi na Eurocopa de 2021, em uma partida disputada na Allianz Arena, em Munique.

- Prováveis escalações:

Alemanha: Ter Stegen - Kimmich (cap.), Tah, Anton, Mittelstädt - Pavlovic, Goretzka - Sané, Wirtz, Gnabry - Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann

Portugal: Costa - Dalot, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha - Bruno Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão - Cristiano Ronaldo (cap.). Técnico: Roberto Martínez (ESP)

Árbitro: Slavko Vincic (SLO)

