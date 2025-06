Alcaraz atropela Tommy Paul e avança às semifinais de Roland Garros

Fazendo valer seu status de atual campeão de Roland Garros, o tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu com autoridade o americano Tommy Paul por 3 sets a 0 nesta terça-feira (3) e avançou para as semifinais do torneio parisiense.

Com parciais de 6-0, 6-1 e 6-4 em pouco mais de uma hora e meia durante o turno da noite na quadra Philippe Chatrier, Alcaraz conquistou sua quinta vitória em sete confrontos diretos com Paul.

Após perder um set em suas três partidas anteriores em Porte d'Auteuil e ter que superar momentos que poderiam ter colocado sua classificação em risco, o quatro vezes campeão de torneios do Grand Slam lançou um alerta para seus potenciais próximos adversários, incluindo o italiano Jannik Sinner e o sérvio Novak Djokovic, que venceram todos os sets até agora na competição em Paris.

Com um tênis agressivo e preciso, o espanhol de 22 anos avançou para sua terceira semifinal consecutiva em Roland Garros, somando sua 20ª vitória nesta temporada no saibro.

Ele conquistou títulos em Monte Carlo e Roma e chegou à final em Barcelona, onde sofreu sua única derrota.

O primeiro game em que o espanhol não perdeu nenhum ponto deu o tom da partida.

Foi somente no oitavo game, já no segundo do segundo set, que Paul conseguiu vencer seu primeiro, fazendo vibrar uma plateia que se agarrava à esperança de desfrutar de uma partida mais longa.

Mas, com o orgulho ferido, o Alcaraz respondeu vencendo outro game sem resistência do adversário e não deixou espaço para aplausos para Paul no segundo set.

"Esse tipo de jogo nunca é fácil", declarou Alcaraz logo após a partida. "Já joguei contra o Tommy várias vezes, e ele me venceu duas vezes".

O terceiro set foi o mais disputado, com o placar empatado até 4 a 4, quando Alcaraz quebrou o saque de seu adversário.

O espanhol exibiu uma série de golpes de fundo de quadra, drop shots e lobs contra Paul, que tentou, sem sucesso, usar seu poderoso saque para se manter na partida.

"Eu sei que vocês queriam ver mais tênis, tenho que me desculpar, mas eu tinha que fazer o meu trabalho", disse Alcaraz ao público após o jogo.

Nas duas últimas partidas das quartas de final de quarta-feira Jannik Sinner (1º) vai enfrentar Alexander Bublik (62º) e Alexander Zverev (3º) vai jogar contra Novak Djokovic (6º).

--- Resultados desta terça-feira de Roland Garros:

. Simples masculino - Quartas de final:

Lorenzo Musetti (ITA/N.8) x Frances Tiafoe (EUA/N.15) 6-2, 4-6, 7-5, 6-2

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Tommy Paul (EUA/N.12) 6-0, 6-1, 6-4

iga/dam/aam/cb

© Agence France-Presse