Adolescente morre em SP após comer bolo de pote: 'Um mimo pra garota mais linda'

Uma adolescente de 17 anos morreu no domingo, 1º, em razão de uma intoxicação alimentar provocada após comer um bolo de pote que foi enviado para a casa dela em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo.

A garota chegou a passar por atendimento médico depois dos primeiros sintomas, mas teve alta hospitalar e faleceu no dia seguinte.

O produto foi recebido no sábado, 31, dia anterior, com um bilhete em que constava os dizeres: "Um mimo pra garota mais linda que eu já vi."

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o caso é investigado pela Delegacia de Itapecerica da Serra que solicitou à Justiça a apreensão de uma adolescente de 17 anos sob suspeita de envolvimento no caso.

"Ela foi ouvida em depoimento. Diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos", disse a SSP. A identidade da jovem não foi revelada, desta forma a defesa não foi localizada.

Por meio das redes sociais, a loja Menina Trufa, que fabricou o bolo de pote, publicou um esclarecimento público sobre o assunto. Também disse que colabora com as investigações e prestou condolências aos familiares da vítima.

"Uma pessoa adquiriu o produto na loja como se fosse para consumo próprio, levando este para outro lugar que ainda é desconhecido. A entrega foi realizada de um local desconhecido por um motoboy que não presta serviços à empresa, sem autorização ou vínculo conosco. Repudiamos qualquer tentativa de associação indevida à nossa marca", publicou por meio do perfil nas redes sociais nesta terça-feira, 3.

Nessa segunda-feira, 2, um outro vídeo também foi publicado pelo estabelecimento. "Estamos contribuindo com a investigação e deixamos bem claro que não temos nenhum envolvimento com isso. Estamos aqui também prestando nossas condolências à família da vítima pelo ocorrido", disse uma das representantes da loja.

"Quero deixar bem claro que a (loja) Menina Trufa não tem nada a ver com isso. A pessoa não recebeu esse produto por meio dos nossos motoboys. Todos os nossos clientes sabem que recebem os produtos pelos nossos motoboys próprios", esclareceu ela.