Zelensky comemora 'ataque brilhante' que destruiu 41 aviões russos

Na véspera de uma nova rodada de negociações por um cessar-fogo, confirmada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky neste domingo (1º/06), Ucrânia e Rússia intensificaram drasticamente sua ofensiva militar e protagonizaram ataques sem precedentes em três anos de guerra.

Neste domingo, um ataque ucraniano de longo alcance destruiu 41 aviões militares russos na Sibéria, segundo informou o Serviço de Segurança da Ucrânia, atingindo pela primeira vez alvos a mais de 4 mil quilômetros da fronteira.

Igor Kobzev, governador da região russa de Irkutsk, disse que "esse é o primeiro ataque desse tipo na Sibéria". Já Zelensky definiu o ataque como "brilhante" e disse ser a "operação de mais longo alcance" da Ucrânia.

Já nos últimos dois dias, Moscou lançou 472 drones sobre o território ucraniano — o maior número desde o início da invasão.

A Rússia também afirmou que duas pontes que colapsaram em regiões que fazem fronteira com a Ucrânia foram derrubadas por explosivos. As autoridades trataram o caso como um "ato de terrorismo", mas não acusaram imediatamente a Ucrânia.

Nova rodada de negociações acontece em Istambul

A escalada acontece poucas horas antes de uma nova rodada de negociações diretas de paz entre os dois países, prevista para acontecer em Istambul, na Turquia, nesta segunda-feira.

Após dias de incerteza sobre a participação ucraniana, Zelensky confirmou que seu país estará presente nas negociações, representado pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov.

A agência de notícias estatal russa Tass informou que uma delegação de negociação de Moscou já voou em direção à metrópole turca.

A rodada inicial, realizada em 16 de maio, resultou na maior troca de prisioneiros desde o início da guerra — mas sem avanços concretos em relação ao fim dos combates.

Desde então, o presidente russo Vladimir Putin não apresentou um documento com propostas para um cessar-fogo, o que irritou seu homólogo ucraniano e levou o chanceler federal alemão, Friedrich Merz, a cobrar uma resposta de Moscou durante encontro com Zelensky em Berlim.

O Kremlin diz que só apresentará suas demandas durante a reunião.

Ucrânia define demandas

Segundo um documento obtido pela agência de notícias Reuters, os negociadores ucranianos em Istambul apresentarão uma proposta para alcançar um acordo de paz duradouro.

O texto estabelece como prioridades da Ucrânia a manutenção plena de sua capacidade militar após o acordo de paz, a não aceitação do reconhecimento internacional da soberania russa sobre territórios ucranianos ocupados e a reivindicação de reparações para o país.

Além disso, a Ucrânia vai defender que o ponto de partida para as negociações sobre o território seja a atual linha de frente de seu exército.

Além de um "um cessar-fogo completo e incondicional", Zelensky também vai pedir o retorno de "prisioneiros e crianças sequestradas".

Essas propostas dificilmente serão aceitas por Putin. Moscou afirmou ter formulado seus próprios termos de paz, mas se recusou a divulgá-los antecipadamente.

Em junho do ano passado, ele apresentou exigências iniciais que obrigavam a Ucrânia a renunciar à entrada na Otan e a retirar suas tropas de todas as áreas dos quatro territórios ucranianos reivindicados pela Rússia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a exigir que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo de paz e ameaçou retirar seu apoio caso isso não aconteça.

Segundo Keith Kellogg, enviado de Trump, ambas as partes deverão apresentar documentos com suas propostas de paz durante as conversas na Turquia. No entanto, mesmo após três anos de guerra intensa, Moscou e Kiev continuam em lados opostos do espectro diplomático.

Ucrânia destrói 41 aviões bombardeiros russos

Apesar da retórica diplomática, os confrontos continuam intensos.

Um oficial militar, que falou com a agência de notícias AP sob condição de anonimato, disse que o ataque ucraniano contra aviões russos levou mais de um ano e meio para ser executado e foi supervisionado pessoalmente por Zelensky.

A fonte militar disse que a operação foi "extremamente complexa", envolvendo o contrabando de drones com visão em primeira pessoa, ou FPV, para a Rússia, onde foram transportados por caminhões até as imediações de bases aéreas na Sibéria.

Imagens compartilhadas pela mídia russa mostram os drones saindo de dentro de contêineres. Um vídeo registra homens subindo em um caminhão na tentativa de deter os drones.

Os drones atingiram 41 aviões estacionados em aeródromos militares neste domingo. O Serviço de Segurança da Ucrânia estima que os danos chegam a 7 bilhões de dólares (R$ 40 bilhões). Segundo Zelensky, 117 drones foram usados na operação.

Em um comunicado, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou os ataques, que também provocaram incêndios em bases aéreas na região de Irkutsk, bem como na região de Murmansk, no norte.

Nas regiões de Amur, no extremo Leste da Rússia, e nas regiões ocidentais de Ivanovo e Ryazan, a ofensiva foi repelida, informou o ministério.

A pasta acrescentou que não houve vítimas e que vários "participantes" foram presos. Segundo a agência de notícias Reuters, Kiev não avisou previamente a administração de Donald Trump sobre os ataques.

Rússia lança número recorde de drones

A Rússia também avançou contra a Ucrânia e lançou neste domingo o maior número de drones desde a invasão em fevereiro de 2022.

As forças russas também dispararam sete mísseis que mataram pelo menos 12 soldados ucranianos e deixaram 60 feridos em uma unidade de treinamento do exército neste domingo.

No solo, Moscou declarou ter avançado ainda mais na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia. De acordo com mapas pró-Ucrânia de fontes abertas, a Rússia conquistou cerca de 450 quilômetros quadrados de território ucraniano em maio — o avanço mais rápido em pelo menos seis meses.

Atualmente, a Rússia controla cerca de um quinto do território ucraniano — aproximadamente 113 mil quilômetros quadrados.