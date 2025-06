S&P 500 e Dow Jones recuam após novas tarifas de Trump sobre metais

(Reuters) - O S&P 500 e o Dow Jones recuavam nesta segunda-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um plano para dobrar as tarifas sobre aço e alumínio importados, fomentando mais incertezas sobre a política comercial da maior economia do mundo.

Trump disse na sexta-feira que planeja aumentar as tarifas sobre aço e alumínio importados de 25% para 50% a partir de quarta-feira, poucas horas depois de acusar a China de violar um acordo alcançado pelos dois países.

Ações das empresas siderúrgicas dos EUA subiam, com a Cleveland-Cliffs saltando 28,3%, a Nucor avançando 11,5% e a Steel Dynamics em alta de 11,3%.

Entretanto, as ações de montadoras caíam. A Ford e a General Motors recuavam mais de 4%.

"As pessoas têm pensado sobre isso (tarifas sobre o aço) e tentado formular o impacto econômico. Isso apresenta muita incerteza para os mercados neste momento", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

O aumento das tarifas corre o risco de aprofundar a guerra comercial global de Trump e de diminuir o entusiasmo dos mercados decorrente da postura comercial mais branda do presidente dos EUA, que impulsionou a recuperação dos ativos de risco no mês passado.

Um alívio temporário em algumas taxas sobre a China e uma reversão das ameaças de tarifas sobre a União Europeia, junto de balanços fortes e da melhora do quadro econômico, ajudaram o S&P 500 a registrar em maio seu melhor desempenho mensal em 18 meses.

O Dow Jones caía 0,43%, a 42.086,91 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,20%, a 5.899,86 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,01%, a 19.114,78 pontos.

Oito dos 11 principais subsetores do S&P 500 caíam, sendo que as ações de consumo discricionário eram as que mais perdiam, com uma queda de cerca de 1%.

A maioria das ações de megacaps recuavam, com a Tesla liderando as perdas, com uma queda de 2,5%, depois de ter relatado vendas mensais mais baixas em Portugal, Dinamarca e Suécia.

(Por Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta em Bengaluru)