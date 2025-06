Vítimas das inundações na Nigéria falam sobre a tragédia

Era uma quinta-feira igual a tantas outras. Adamu Yusuf seguia durante a manhã para o mercado de Mokwa, no centro da Nigéria, quando ouviu os gritos de seu vizinho: a enchente avançava e devastava a cidade.

As inundações em Mokwa são as piores já registradas nesta região do centro do país africano, com um balanço que supera 150 mortos e centenas de desaparecidos.

Não foi a primeira vez que chuvas torrenciais provocaram destruição, mas estas foram as mais letais.

A mudança climática aumenta os fenômenos extremos, mas esta tragédia também revela falhas humanas. Segundo os moradores entrevistados pela AFP, a água estava subindo há vários dias, atrás de uma ferrovia abandonada perto da cidade.

Em períodos normais, as águas da enchente geralmente passavam por tubulações situadas nas colinas e seguiam para um canal estreito. Mas na semana passada, os resíduos obstruíram as saídas e bloquearam a passagem até que os muros de argila foram rompidos.

A água invadiu o bairro e, em poucas horas, inundou a área por completo. Desde então, voluntários e equipes de emergência procuram corpos na área: cadáveres foram localizados a até 10 km do local, arrastados pelo rio Níger.

Yusuf lutou para salvar sua família, até que a enchente o levou. Quando ele acordou no hospital, foi informado que sua esposa, seu filho, sua mãe e outros parentes - nove no total - foram arrastados pela corrente. Apenas um corpo foi recuperado.

"Não sei quem me resgatou", disse Yusuf, de 36 anos, à AFP, no local onde ficava sua casa. Perto dele, vários vizinhos, incluindo crianças de 10 anos, procuram corpos entre os escombros.

Um odor intenso é registrado devido, segundo os moradores, aos cadáveres em decomposição presos na lama.

A única escavadeira em operação na área arrasta pedras para reforçar uma pequena ponte no limite do bairro, derrubada pelas inundações.

"Nunca vi nada igual em meus 42 anos de vida", diz Adamu Usama, um engenheiro civil que afirma ter perdido vários parentes na tragédia.

- Dúvidas sobre o número de vítimas -

Alguns dias antes, a agência meteorológica da Nigéria havia emitido um alerta sobre possíveis inundações repentinas em 15 dos 36 estados do país, incluindo Níger, entre quarta e sexta-feira.

As inundações na Nigéria têm consequências cada vez piores devido a um sistema de drenagem defeituoso, à construção de casas em áreas de risco e ao despejo de resíduos em esgotos e canais.

Em 2024, as inundações mataram 321 pessoas em 34 dos 36 estados da Nigéria, segundo a Agência Nacional de Gestão de Emergências (Nema). O número de mortos de Mokwa ameaça superar esse número.

Segundo as autoridades do estado de Níger, as inundações provocaram 153 mortes em Mokwa no domingo.

Mas os vizinhos e líderes das comunidades afirmam que o balanço é muito pior. "Qualquer pessoa que diga que esse é o número de mortos está especulando", declarou Saliu Adamu, 45 anos, morador do bairro.

O presidente Bola Tinubu anunciou que as forças de segurança estavam participando nos trabalhos de resgate, mas poucos soldados e policiais estavam no local na tarde de domingo e, principalmente, para controlar o tráfego interrompido pela ponte danificada.

tba/nro/rlp/djb/asm/es/zm/fp/aa

© Agence France-Presse