Verstappen admite culpa em incidente com Russell no GP da Espanha

Um dia depois do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, o atual tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), admitiu nesta segunda-feira (2) que a "frustração" o levou a provocar o toque com o carro do britânico George Russell (Mercedes) nas últimas voltas da corrida.

Verstappen, que inicialmente acusou Russell e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) de terem provocado o incidente, foi às redes sociais para reconhecer que errou em sua manobra.

A ação aconteceu pouco depois do reinício da prova, faltando cinco voltas para o final, após um 'safety car'.

O holandês perdeu a terceira posição para Lecerc e saiu da pista tentando conter a Mercedes de Russell.

A Red Bull pediu pelo rádio que ele devolvesse a posição ao britânico, e Verstappen pareceu aceitar a instrução diminuindo a velocidade na entrada de uma curva, a duas voltas da bandeirada.

No entanto, no momento em que Russell tentava a ultrapassagem, o holandês acelerou e bateu no carro da Mercedes.

"Estávamos seguindo uma estratégia promissora em Barcelona até a entrada do 'safety car'", publicou Verstappen nesta segunda-feira.

"Nossa escolha de pneus no final da corrida e algumas manobras após o reinício alimentaram a minha frustração, levando a uma ação que não foi correta e não deveria ter acontecido", reconheceu.

"Sempre dou o máximo pela equipe e as emoções podem ficar à flor da pele", lamentou.

O incidente custou uma penalização de 10 segundos, que tirou Verstappen da quinta posição e fez com que terminasse a corrida em décimo, além da perda de três pontos em sua licença, a um ponto de perder uma corrida como punição.

