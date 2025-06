Vereador do PL é preso por suspeita de abuso sexual infantil em Mato Grosso

O vereador Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa (PL), de Canarana, no Mato Grosso, foi preso no sábado (31) por suspeita de abuso sexual infantil e armazenamento e divulgação de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.

O que aconteceu

Bitencourt estava se relacionando com uma adolescente que vinha sendo submetida a prática de escravidão sexual, segundo a Polícia Civil. Além disso, há indícios de que o suspeito utilizava a menor como instrumento para abusar sexualmente de uma criança de apenas dois anos de idade. Após a prisão dele, a polícia identificou e localizou outra suposta vítima, atualmente com 15 anos de idade, que teria se relacionado com ele quando tinha apenas 12 anos.

Vereador se utilizava da sua profissão de médico para ter acesso às vítimas e se aproximar delas, de acordo com o delegado Flávio Leonardo Santana. Com base nos elementos apurados, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no consultório do parlamentar.

Na casa, foram apreendidos aparelhos eletrônicos contendo imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Os materiais foram produzidos e armazenados por Bitencourt, que também teria divulgado e compartilhado as imagens.

PL suspendeu preventivamente a filiação do vereador e repudiou os possíveis crimes cometidos por ele. "O PL estadual, o PL mulher estadual e o PL municipal repudiam veementemente as alegações e crimes atribuídos ao vereador, motivo esse que causou a suspensão de sua filiação", diz nota do diretório estadual do partido.

O UOL tenta contato com a assessoria de imprensa do vereador. O espaço segue aberto para manifestação.