Ucrânia diz estar pronta para 'tomar medidas necessárias para a paz' em negociações com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira (2) estar disposto a adotar as "medidas necessárias para obter a paz" durante as negociações com a Rússia em Istambul. As delegações dos dois países devem se reunir nesta segunda-feira (2) na cidade para uma nova rodada de negociações diretas, mediadas pelo ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan.

"A delegação ucraniana chegou a Istambul com um programa claro e a disposição de tomar medidas significativas pela paz", disse uma fonte da delegação. "Se os russos estiverem prontos para avançar, e não apenas repetir os mesmos ultimatos de sempre, talvez tenhamos boas notícias hoje", acrescentou.

A reunião está marcada para às 13h no horário local (10h em Brasília), no Palácio Ciragan.

Segundo a imprensa estatal russa, a delegação do país chegou a Istambul na noite deste domingo (1) e os ucranianos desembarcaram na manhã desta segunda.

De acordo com o porta-voz da chancelaria ucraniana, Gueorguiï Tykhiï. o primeiro vice-ministro ucraniano das Relações Exteriores, Serguiï Kyslytsia, e Oleksandr Bevz, um dos membros da delegação do país, se encontraram nesta manhã em Istambul com representantes da Itália, Alemanha e Reino Unido. O grupo será liderado pelo ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov

"As partes coordenaram suas posições para a reunião de hoje", escreveu o porta-voz ucraniano no X.

O principal negociador russo em Istambul será Vladimir Medinski, conselheiro ideológico de Putin, que liderou as negociações em 2022, escreveu manuais escolares justificando a invasão e questionou o direito de existência da Ucrânia.

A primeira rodada de conversas entre os dois países na cidade turca ocorreu em 16 de maio, mas resultou apenas em um acordo para troca de prisioneiros.

Ucrânia lança drones

A reunião acontece após um ataque ucraniano desencadeado à distância, com drones explosivos que atingiram quatro bases aéreas russas, que teriam danificado dezenas de aeronaves, incluindo bombardeiros estratégicos.

Já o Exército russo afirmou nesta segunda-feira ter abatido 162 drones ucranianos durante a noite. Kiev afirma que Moscou lançou 80 drones contra seu território.

Neste domingo, o chanceler russo, Serguei Lavrov, conversou sobre as negociações por telefone com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, citado pela agência Tass.

Moscou informou que apresentará um "memorando" com suas condições para um acordo de paz, mas se recusou a compartilhá-lo previamente com Kiev, como foi solicitado pela Ucrânia.

Impasses e exigências

As prioridades da Ucrânia são um "cessar-fogo completo e incondicional", a devolução de prisioneiros e o retorno de crianças ucranianas. Segundo Kiev, elas foram sequestradas pela Rússia, afirmou o presidente Volodymyr Zelensky nas redes sociais no domingo.

Zelensky também deseja um encontro direto com o presidente russo, Vladimir Putin ? possibilidade que o Kremlin já descartou diversas vezes.

Moscou rejeita o cessar-fogo incondicional exigido por Kiev e pelo Ocidente, e insiste em discutir o que qualifica de "causas profundas" do conflito.

Os russos exigem que a Ucrânia desista de ingressar na Otan e reconheça a anexação de cinco regiões por parte da Rússia ? condições inaceitáveis para Kiev, que exige a retirada total das tropas russas de seu território.

Os ucranianos também pedem garantias de segurança concretas, com apoio ocidental, como proteção da Otan ou presença de tropas estrangeiras no país ? algo que Moscou rejeita.

Avanço russo

As tropas russas na Ucrânia aceleraram seu avanço nos últimos dois meses, após um ritmo mais lento no inverno europeu, segundo análise da AFP com base em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), dos Estados Unidos.

O Exército russo conquistou 507 km² em maio de 2025, após 379 km² em abril e 240 km² em março.

Em maio de 2025, as vitórias russas concentraram-se principalmente na região de Donetsk, com cerca de 400 km². As forças ucranianas, por sua vez, não recuperaram nenhum território no período.

Os últimos 12 meses foram marcados por ganhos territoriais russos, enquanto os ucranianos não conseguiram retomar áreas perdidas.

De junho de 2024 a maio de 2025, a Rússia conquistou um total de 5.107 km², enquanto a Ucrânia recuperou apenas 85 km². Isso representa menos de 1% do território ucraniano anterior à guerra, incluindo a Crimeia e o Donbass.

No final de maio, a Rússia exercia controle total ou parcial sobre cerca de 19% do território ucraniano anterior à guerra, incluindo a Crimeia e o Donbass.

Com informações da AFP