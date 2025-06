Uber promove novo diretor de operações e vice-presidente sênior de entregas deixa o cargo

A Uber Technologies está mudando sua liderança com a saída do chefe de sua divisão de entregas e a nomeação de seu primeiro diretor de operações desde 2019.

A empresa disse nesta segunda-feira, 2, que Andrew Macdonald, seu vice-presidente sênior de mobilidade e operações comerciais, foi promovido ao cargo de presidente e diretor de operações.

Enquanto isso, Pierre-Dimitri Gore-Coty está deixando o cargo de vice-presidente sênior de entregas. Ele está na empresa há quase 13 anos e assumiu o negócio semanas antes da pandemia.

"O negócio de entregas está mais forte do que nunca e estou confiante de que, sob a liderança de Mac, a equipe aumentará esse impulso", disse Gore-Coty.

Macdonald é o primeiro diretor de operações da Uber desde que o executivo-chefe Dara Khosrowshahi eliminou a função em 2019 - menos de um mês após a decepcionante oferta pública inicial da empresa.

Macdonald, de 41 anos, ingressou na Uber em 2012 e está em seu cargo atual desde 2019. Ele agora se reportará diretamente a Khosrowshahi e será responsável pelos negócios globais de mobilidade, entrega e condução autônoma da Uber.

O novo diretor de operações receberá um prêmio de US$ 5 milhões em unidades de ações restritas como parte de sua promoção, informou a Uber. Fonte: Dow Jones Newswires.

