Tem ação anti-inflamatória e diurética: os benefícios do bacupari à saúde

O bacupari é uma fruta popular em diversas regiões brasileiras, principalmente no Norte, Nordeste e Sudeste do país. Também é conhecido como bacopari ou bacupari-miúdo e possui casca amarela e polpa com um sabor doce, ácido e refrescante. Em relação aos nutrientes, contém fibras, propriedades antioxidantes e vitamina C. A seguir, veja os benefícios da fruta para a saúde.

1. É fonte de antioxidantes

Os compostos antioxidantes neutralizam os radicais livres, minimizando o estresse oxidativo no organismo. Esse processo está relacionado à prevenção de doenças crônicas, como obesidade, câncer, diabetes e problemas cardiovasculares.

2. Tem ação anti-inflamatória

Por conter substâncias como xantonas e flavonoides, a fruta reduz processos inflamatórios no organismo, atuando no controle de substâncias que desencadeiam ou agravam inflamações.

3. Reforça o sistema imunológico

Com alta concentração de vitamina C e outros compostos bioativos, o bacupari pode contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando o corpo a reagir com mais eficiência contra infecções.

4. Aliada da saúde intestinal

O bacupari é uma fruta rica em fibras, que favorecem o trânsito intestinal e contribuem para o equilíbrio da microbiota. O consumo regular também melhora a digestão de forma geral.

5. Protege o coração

Os compostos fenólicos presentes na fruta podem ter efeito benéfico na regulação do colesterol e da pressão arterial. Por conta disso, o consumo pode contribuir com a saúde cardiovascular.

6. Controla o peso

Por ser uma fruta rica em fibras, o bacupari promove uma digestão mais lenta, o que prolonga a sensação de saciedade após as refeições. Esse efeito ajuda a controlar o apetite, reduzindo a vontade de comer entre os horários das refeições e auxiliando no equilíbrio do consumo calórico diário.

7. Tem efeito diurético

O bacupari atua como diurético natural, facilitando a eliminação do excesso de líquidos no organismo. Isso ajuda a reduzir o inchaço corporal.

Contraindicações

O consumo em quantidades elevadas pode causar desconfortos no sistema digestivo, como náuseas, cólicas e diarreia. Além disso, gestantes e lactantes devem evitar o uso de extratos concentrados do bacupari sem a orientação de um profissional de saúde, para garantir a segurança tanto da mãe quanto do bebê.

Como consumir?

O bacupari pode ser consumido in natura, em sucos, geleias ou incorporado em diversas receitas. O consumo de uma a duas unidades da fruta por dia é uma porção adequada.

Consumir a fruta in natura é mais indicado, uma vez que mantém as fibras e nutrientes, garantindo maior benefício à saúde em comparação com o consumo em forma de sucos.

Fonte: Tarcila Campos, nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.