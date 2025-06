Tarifas colocam objetivos de duplo mandato do Fed em conflito, afirma dirigente

As tarifas impostas pelos Estados Unidos colocam os objetivos de duplo mandato do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em conflito, afirmou a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan. "Os riscos das tarifas são maior desemprego e maior inflação", disse.

Durante evento nesta segunda-feira, ela ressaltou que "as possíveis retaliações às tarifas dos EUA são tão importantes quanto as taxas em si".

Para Logan, o maior risco é a consolidação de expectativas de uma inflação mais alta no curto prazo. Mesmo assim, ela destacou que o BC dos EUA "está bem posicionado para esperar e para sermos pacientes". "A economia tem sido resiliente, apesar de incertezas, e o mercado de trabalho segue bem estável, embora a inflação ainda esteja acima da meta e tenha caído de maneira devagar", declarou.

Logan disse que é preciso observar uma ampla gama de indicadores. "Precisamos olhar mais dados de grande frequência. Com um cenário econômico com constantes mudanças, os dados podem ter atrasos significativos." Ela reforçou que sua atenção está voltada, atualmente, para inflação, expectativas de inflação e mercado de trabalho.

Sobre tecnologia, a presidente do Fed de Dallas afirmou que "uma pesquisa interna nos mostrou que, entre 400 empresas do nosso distrito, 40% já utilizam inteligência artificial (IA). A maioria usa a tecnologia para análise de dados e atendimento ao cliente". Para o médio prazo, "IA é muito importante para nós, mas o impacto sobre o emprego ainda é baixo".

No setor energético, a Logan alertou que com a queda nos preços do petróleo, "há o risco de menor produção e investimento em capital por parte das empresas de energia". Em infraestrutura, enfatizou a necessidade de "garantir que nosso sistema de pagamentos instantâneos, o FedNow, esteja disponível e acessível para todos os bancos do país, de todos os tamanhos, antes de lançarmos".

Por fim, Logan ressaltou o aumento dos riscos geopolíticos e que, assim como as políticas nacionais, o Fed precisa entender como esse conjunto de fatores deve afetar a economia norte-americana.