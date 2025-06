Russos e ucranianos discutirão requisitos para paz, afirma Turquia

ISTAMBUL (Reuters) - Negociadores russos e ucranianos discutirão seus requisitos para a paz em reunião cara a cara em Istambul nesta segunda-feira, disse o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan.

Fidan, anfitrião da segunda rodada de discussões diretas de paz entre os lados desde 2022, declarou ao abrir a reunião que o diálogo pode reduzir as diferenças entre os lados e aproximá-los da paz.

As delegações russa e ucraniana estavam em mesas separadas na sala do Palácio Ciragan em Istambul, com Fidan e outras autoridades turcas em uma mesa central, mostraram imagens da Reuters.

(Reportagem de Huseyin Hayatsever)