Rússia e Ucrânia vão trocar prisioneiros após negociações, mas não chegam a cessar-fogo

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Turquia, país responsável pela mediação das negociações, as conversas entre Rússia e Ucrânia nesta segunda-feira (2) chegaram ao fim e duraram menos de uma hora.

As novas negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul terminaram ao meio-dia (hora local) desta segunda-feira. Inicialmente, a Turquia, atuando como mediadora entre os dois países em guerra desde fevereiro de 2022, garantiu, por meio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, que a reunião terminou "sem resultados negativos". "Ambas as partes farão declarações", acrescentou Öncü Keçeli.

A resposta da Ucrânia foi rápida. Pouco depois, o primeiro vice-ministro ucraniano das Relações Exteriores, Sergei Kyslytsia, afirmou que "a Rússia continuou a rejeitar a proposta de cessar-fogo incondicional" durante esta nova rodada de negociações diretas em Istambul. A Rússia, por sua vez, afirmou ter proposto um cessar-fogo parcial. "Fizemos uma proposta bastante geral." "Um cessar-fogo concreto por dois ou três dias em certas áreas do front", explicou seu principal negociador, Vladimir Medinsky.

Troca de prisioneiros

As negociações em Istambul, no entanto, permitiram que as duas partes chegassem a um acordo sobre a troca de prisioneiros feridos e dos corpos de soldados mortos. "Concordamos em trocar todos os prisioneiros de guerra gravemente feridos e gravemente doentes. A segunda categoria inclui jovens soldados com idades entre 18 a 25 anos, em regime de troca de todos por todos. Também concordamos em trocar seis mil corpos de soldados mortos em combate", especificou o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov.

Kiev também propôs uma nova reunião com Moscou no final de junho. "Propomos à parte russa organizar uma reunião até o final do mês, entre 20 e 30 de junho." "Isso é essencial para avançar o processo de negociação", disse Rustem Umerov a repórteres. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ofereceu-se para sediar outra cúpula, desta vez reunindo o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente americano, Donald Trump.

Por sua vez, Volodymyr Zelensky garantiu em uma coletiva de imprensa à margem da cúpula em Vilnius, Lituânia, que o presidente russo, Vladimir Putin, "não deve obter nada que possa justificar sua agressão". "Qualquer recompensa só lhe mostraria que a guerra compensa", insistiu.

(RFI com AFP)