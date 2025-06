Rui Costa critica Temer por 'distorção dos fatos' e diz que Lula 'vem transformando o País'

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou, em publicação no X (antigo Twitter), o que chamou de "distorção dos fatos" por parte do ex-presidente da República Michel Temer (MDB). O emedebista disse que o impasse envolvendo a elevação da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) demonstra "falta de projeto" do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Li a declaração do Michel Temer sobre o governo do presidente Lula e fiquei sem acreditar na capacidade de distorção dos fatos. O governo Lula vem transformando a realidade do Brasil que encontrou literalmente de gavetas vazias e sem projetos estruturantes para o País", disse Rui Costa.

Temer deu a declaração ao Poder360. Na oportunidade, o ex-presidente citou o documento "Ponte Para o Futuro", elaborado pelo MDB ainda durante a gestão de Dilma Rousseff. "É a tal história de falta de projeto, né? No meu governo, foi um governo de 2 anos e meio, mas eu tinha um programa que era a Ponte Para o Futuro", declarou.

Rui Costa disse que o compromisso do governo Lula "é cuidar das pessoas e tratar os brasileiros com dignidade". "Reconstruímos e criamos mais de 70 programas nacionais. Vamos aos fatos: o PIB brasileiro cresceu em 2023 e 2024, 3,2% e 3,4%, respectivamente. Em 2017 e em 2018, o crescimento observado foi de 1,3% e 1,8%, cerca da metade dos números que alcançamos", declarou.

O ministro da Casa Civil citou uma série de números positivos para o governo, como a taxa de investimentos, a redução do déficit primário e a queda do desemprego.

"Sem deixar de lado políticas sociais (responsáveis pelo aumento do consumo das famílias e pelo menor patamar da extrema pobreza da história - abaixo de 5% em 2023), asseguramos um processo de consolidação fiscal, que tem se concretizado na queda da despesa como proporção do PIB e no aumento da receita administrada", afirmou Rui Costa.