Retração da indústria da zona do euro perde força em maio, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A retração do setor industrial da zona do euro perdeu ainda mais força em maio diante do aumento da produção pelo terceiro mês consecutivo e por uma demanda quase estabilizada, mostrou uma pesquisa na segunda-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do HCOB para o setor industrial da zona do euro subiu de 49,0 em abril para 49,4 em maio, marcando uma máxima de 33 meses e em linha com a preliminar, mas permanecendo abaixo da marca de 50,0 que separa crescimento de contração.

"A tendência de alta no PMI ainda continua, apontando para uma recuperação que está progredindo", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

A produção aumentou pelo terceiro mês consecutivo, com o índice de produção mantendo-se em 51,5, seu nível mais alto desde março de 2022. Os novos pedidos se aproximaram da estabilidade após quase dois anos de contração, enquanto os pedidos de exportação atingiram um recorde de 38 meses.

As empresas reduziram os cortes de pessoal, com o nível de emprego diminuindo pela taxa mais fraca desde setembro de 2023, enquanto a atividade de compras encolheu no ritmo mais lento em quase três anos.

"A produção se recuperou em todas as quatro principais economias da zona do euro, o que realmente destaca a abrangência dessa recuperação", acrescentou de la Rubia.

A Alemanha continuou a ter o desempenho mais fraco entre as principais economias, com um PMI de 48,3, embora seu setor industrial tenha registrado uma das deteriorações mais leves em três anos.

A confiança dos fabricantes em relação ao próximo ano recuperou-se e atingiu o seu nível mais alto desde fevereiro de 2022, apesar das preocupações com os possíveis aumentos das tarifas dos Estados Unidos sobre as importações europeias. O índice de produção futura saltou de 58,0 para 61,6.

(Reportagem de Jonathan Cable)