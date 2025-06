Quem é o vereador que propôs o dia da 'Cegonha reborn' e o que diz o projeto vetado por Paes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), vetou integralmente o projeto de lei para criar o "Dia da Cegonha Reborn", aprovado pela Câmara Municipal. O texto foi proposto pelo vereador Vitor Hugo (MDB), com o intuito de homenagear o trabalho das artesãs, chamadas de "cegonhas reborn", que confeccionam os bonecos hiper-realistas.

O autor do texto justificou o projeto afirmando que "o nascimento de um bebê é um momento singular na vida de uma mulher, e não é diferente para as mamães reborn". Por isso, para o vereador Vitor Hugo, a "Arte da Cegonha Reborn" de recriar os detalhes realistas dos bonecos merecia ser valorizado no Rio de Janeiro.

Segundo o vereador Victor Hugo, a ideia para o projeto de lei surgiu após um grupo de mulheres da Instituição Cegonha Reborn, composta por artesãs especializadas na criação de bonecos hiper-realistas, se reunirem na Estrada do Portela, em setembro de 2022, pedindo para que a data fosse reconhecida no calendário da cidade.

Assim, o vereador tinha o objetivo de incluir no calendário oficial da cidade o Dia da Cegonha Reborn "tendo em vista a relevância da Cegonha Reborn e em reconhecimento da ajuda psicológica que essas bonecas proporcionam a tantas famílias". A data não seria considerada um feriado, apenas uma comemoração.

O autor do projeto vetado, o vereador Hugo Kaczmarkiewicz dos Santos, está no segundo mandato como vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

O vereador, de 48 anos, nasceu em Olaria, no subúrbio carioca, e sua família tem ligação com o Complexo do Alemão, onde seu bisavô, Leonard Kaczmarkiewicz, conhecido como "Alemão", se estabeleceu após fugir da Primeira Guerra Mundial. Segundo a história do vereador, a comunidade possui este nome em homenagem ao familiar.

O vereador Vitor Hugo já atuou como conselheiro do Comitê da Baía de Guanabara, vice-presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente e Conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Além disso, o vereador já presidiu a Comissão de Meio Ambiente na Casa.

"Essas mulheres, com mãos e corações generosos, ainda doam essas bonecas, que custam caro, para crianças carentes. É um gesto de empatia, afeto e cuidado que precisa ser valorizado", escreveu o vereador no Instagram.

Na manhã desta segunda-feira, 2, Eduardo Paes publicou uma foto do veto ao projeto de criação do "Dia da Cegonha Reborn" em seu perfil do X (Twitter). Na postagem, o prefeito escreveu "Com todo respeito aos interessados mas não dá".

O projeto do "Dia da Cegonha Reborn" foi aprovado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 8 de maio, diante da repercussão que os bonecos ganharam no País. Caso fosse sancionada a proposta, a data escolhida para a comemoração seria no dia 4 de setembro.