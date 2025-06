Presidente-executivo da UnitedHealth promete reconquistar confiança de acionistas

Por Amina Niasse

NOVA YORK (Reuters) - O novo presidente-executivo do UnitedHealth Group, Steve Hemsley, prometeu nesta segunda-feira reconquistar a confiança dos acionistas após a recente frustração com os resultados financeiros da companhia.

O executivo disse que a empresa está analisando suas abordagens em relação às tendências de custos médicos e à forma como projeta seu desempenho futuro.

Hemsley substituiu Andrew Witty como presidente-executivo em maio, após o primeiro resultado abaixo do esperado da empresa desde 2008. Com a mudança, a UnitedHealth também suspendeu sua projeção de lucros, enquanto avalia custos mais altos do que o previsto em sua unidade Medicare Advantage, que atende pessoas com deficiências e adultos com 65 anos ou mais.

"Estamos cientes de que não atendemos às suas expectativas ou às nossas. Pedimos desculpas por esse desempenho e estamos humildemente determinados a reconquistar sua confiança", disse Hemsley no encontro anual de acionistas da empresa.

Hemsley disse que a empresa levará em conta o aumento dos custos com cuidados de saúde nos seus planos de seguro privados e nos planos do Medicare Advantage para o próximo ano.

Ele acrescentou que a UnitedHealth vai revisar suas práticas em todas as suas áreas de atuação. O UnitedHealth Group opera a administradora de benefícios farmacêuticos Optum Rx e a seguradora de saúde UnitedHealthcare.

(Reportagem de Amina Niasse; reportagem adicional de Sriparna Roy em Bengaluru)